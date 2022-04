'Livrai-nos da Peste' estreou no Teatro Municipal Baltazar Dias

Estreou esta noite, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a opereta 'Livrai-nos da Peste', um projecto desenvolvido pela Associação Cultural de Teatro, Música e Dança, que conta com o apoio da DGartes e se baseia na coincidência histórica com 500 anos de distância.

Algumas horas antes da estreia, o encenador Filipe Gouveia confessou-se "muito ansioso, mas também muito grato por ter chegado o dia" em que pôde "mostrar este trabalho neste fantástico palco".

É uma séria mistura de stress e ansiedade com gratidão. Nesta área, talvez mais do que as outras, trabalhamos sempre com as emoções à flor da pele e, inevitavelmente, transparecemos todos esses grandes sentimentos ao mesmo tempo. Agora a minha parte está feita, resta-me confiar nesta fabulosa equipa e ver o belíssimo resultado. Filipe Gouveia

Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda na bilheteira do Baltazar Dias e na Ticketline.

Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda na bilheteira do Baltazar Dias e na Ticketline

Esta sessão de estreia encheu o Baltazar Dias e nos próximas dias haverá mais sessões: dia 9 de Abril às 21 horas, dia 10 de Abril às 18 horas e dia 13 de Abril às 21 horas, esta última conta com audiodescrição (AD) e Língua Gestual Portuguesa (LGP).

Recorde-se que a opereta conta com música e composição original de Paulo Pires; assistência à encenação e espaço cénico de Diogo Freitas; figurinos de Ricardo Lapa; desenho e operação de luz de Pedro Abreu; interpretação de Genário Neto, Isaías Viveiros, Laura Aguilar, Lola Portela, Pedro Leitão, Sara Cíntia e Sara Maia e por fim a participação dos músicos Francisco Coelho, Gabriel Tozarin-Damasceno, João Inácio, Ricardo Dias, Rodrigo Freitas e Rostyslav Kuts.

Este espectáculo é dirigido a um público com idade superior a 12 anos e tem uma duração aproximada de 75 minutos. Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda na bilheteira do Baltazar Dias e na Ticketline.