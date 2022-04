‘Cabral do Nascimento – O Meu Avô’ no Baltazar Dias

De 22 a 23 de Abril, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, pelas 21 horas de sexta-feira, e pelas 18 horas de sábado, o espectáculo ‘Cabral do Nascimento – O Meu Avô’. Esta é uma criação e interpretação de Filipe Crawford que contou com a parceria da Câmara Municipal do Funchal.

O título do espectáculo remete para a vida e obra de Cabral Nascimento, um poeta madeirense da geração da 'Presença' e do 'Orpheu' , seguidor das correntes do simbolismo e do modernismo, classificado como “inadjetivável” por Fernando Pessoa (citado por Vasco Graça Moura no seu prefácio à obra poética de Cabral do Nascimento, 2003, Porto, Edições Asa).

Com o objectivo de contar a vida de Cabral do Nascimento do ponto de vista afectivo e familiar do seu neto, Filipe Crawford, mistura as memórias de infância e adolescência, quando conviveu com o avô. Esta viagem à infância aponta para um retrato moral da integridade do poeta e para uma filosofia de vida e de existência, refletindo sobre o ser humano através da sua poesia. Trata-se, pois, de uma criação inédita que prestará homenagem a este poeta madeirense.

Ainda neste espetáculo, Ana Salgueiro dará apoio dramatúrgico, Maria Teresa Crawford Cabral estará responsável pela imagem gráfica e João Crawford ficará a cargo das gravações e assistência de encenação.

Com duração de 80 minutos, os bilhetes para o espectáculo estão disponíveis tanto online, na Ticketline, como na bilheteira do Teatro. O valor de cada bilhete, para o público em geral, é de sete euros e para os estudantes é de cinco euros. O ‘Cabral do Nascimento – O Meu Avô’ é dirigido a um público com idade superior aos 12 anos.

Filipe Crawford, encenador e único actor deste espetáculo, inspirou-se em vários contributos para a compreensão da vida e obra de Cabral do Nascimento, entre eles o estudo 'Escrever o mundo por detrás de um monóculo e a partir de um farol', de Ana Salgueiro e Paulo Miguel Rodrigues, editado pela imprensa Académica, em 2015.

Outro contributo de relevo foi o estudo de Maria Mónica Teixeira – Cabral do Nascimento 'A Palavra da Confidência e a Herança do Simbolismo Francês', editado pela DRAC, em 1997, bem como a sua compilação da obra poética de Cabral do Nascimento, prefaciada por Vasco Graça Moura e editada pela ASA, em 2003.