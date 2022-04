Terceira edição da revista TRANSLOCAL apresentada no 'Baltazar Dias'

A revista TRANSLOCAL. Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas apresentará a sua terceira edição anual, no próximo dia 21 de Abril, pelas 17h30, no Teatro Municipal de Baltazar Dias (Funchal), dando assim continuidade ao projecto editorial, inaugurado em 2017 e desenvolvido em parceria entre a Câmara Municipal do Funchal, o Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da UMa e a Imprensa Académica.

Com o tema de capa 'Cinema(s) Periférico(s)', o n.º 3 da revista tem a coordenação de Maria do Carmo Piçarra (ICNova e UAL) e de Ana Salgueiro (UMa-CIERL, CECC-UCP), reunindo um conjunto de 18 trabalhos de géneros diversos (ensaio visual, ensaio académico, artigo, entrevista, testemunho e recensão crítica), assinados por autores (artistas e investigadores) de várias nacionalidades e que abordam o tema de capa desta nova edição anual impressa, a partir da perspectiva de diversas áreas disciplinares: estudos de cinema e estudos de cultura, arquitetura e urbanismo, história, filosofia e artes visuais.

Após a apresentação do n.º 3 da revista, Lúcia Nagib (realizadora e professora de Estudos Fílmicos na University of Reading, UK) apresentará, pelas 18h15, a conferência 'Onde Fica A Periferia Num Mundo Redondo?'.

Em articulação com o lançamento desta mais recente edição da revista, nos dias 22 e 23 de Abril, pelas 21h00, o projeto Screenings Funchal (parceiro da TRANSLOCAL) exibirá, no Cinema NOS do Fórum Madeira, o filme 'Passagens: o Cinema Brasileiro entre mídias, tempos e espaços' (2019) dos investigadores e realizadores brasileiros Lúcia Nagib e Samuel Paiva. A sessão do dia 23 de Abril (sábado) contará com a presença da realizadora, para uma conversa sobre o filme, após a sua projecção.