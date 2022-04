Marítimo recebe hoje Boavista, equipa que soma o mesmo número de pontos

O Marítimo recebe neste sábado, pelas 18h00, no Estádio dos Barreiros, o Boavista, em jogo a contar para a 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Ambas as equipas têm 33 pontos e encontram-se em posições tranquilas na classificação..

Também hoje, o líder FC Porto recebe o Portimonense, que procura vencer e pressionar o Sporting, segundo classificado, antes do dérbi lisboeta com o Benfica. Marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão, o duelo entre 'dragões' e algarvios pode deixar a equipa de Sérgio Conceição nove pontos na frente, em caso de vitória. Os portistas procuram somar o 58.º jogo seguido sem perder no campeonato, estendendo esta saga recordista, e pressionar o campeão em título, que tem no dérbi de domingo um dos testes mais exigentes até final da I Liga. O técnico 'azul e branco' conta com quase todo o plantel disponível, embora três jogadores continuem a constar do boletim clínico: Wilson Manafá, Bruno Costa e Matheus Uribe. Do outro lado estará uma equipa orientada por Paulo Sérgio que estancou na última ronda, com um triunfo face ao Famalicão (1-0), uma longa série de partidas sem vencer, encontrando-se agora no 12.º posto, com 32 pontos.

O dia começa com um duelo de 'aflitos', entre o Moreirense, 17.º e penúltimo, com 23 pontos, e o Tondela, 16.º, com 25, marcado para as 15:30. O lanterna-vermelha Belenenses SAD, que soma 21 pontos e só perdeu o mais recente dos últimos cinco jogos que fez, recebe o 14.º Vizela, pelas 18:00.