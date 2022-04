‘NAZA | Projecto Espacial’ leva quatro dezenas de pessoas ao 'Baltazar Dias'

Cerca de 40 pessoas preencheram este sábado, 9 de Abril, a Sala de Espelhos do Teatro Municipal Baltazar Dias para assistir à performance ‘NAZA | Projeto Espacial’, à conversa informal e à inauguração da exposição com fotografias alusivas ao Bairro da Nazaré.

A performance estará novamente em cena este domingo, pelas 11 horas, na Sala de Espelhos do Teatro. Os bilhete podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro ou através da Ticketline, pelo valor unitário de 5 euros. A performance é dirigida a um público com idade superior a 16 anos e tem uma lotação de 40 pessoas. Após a performance, segue-se outra conversa informal que abordará temáticas relacionadas com o projecto, cuja entrada é livre e gratuita.

‘NAZA | Espaço Espacial’ é um projecto de criação artística e educação para a cidadania que decorreu no Bairro da Nazaré, no Funchal, durante precisamente cinco meses, com o objectivo de proporcionar uma experiência de criação artística aos jovens, envolvendo-os em todos os processos de uma criação, desde a logística, orçamentação, contactos com parceiros, representação e criação artística. O projecto narra a realidade de ser jovem em 2022.