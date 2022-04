'À Descoberta da Música' com mais duas sessões no Baltazar Dias

O projecto 'À Descoberta da Música’ terá mais duas sessões no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Os alunos do 1ºCiclo do Externato Adventista do Funchal e da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco vão deslocar-se, no dia 29 de Abril, até ao teatro. A primeira sessão será entre as 9h30 e as 11 horas e a segunda entre as 11 horas e as 12h30.

Esta é uma parceria longa entre o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e o Teatro Municipal Baltazar Dias que pretende, através de projectos, incentivar para o gosto da música e dar a conhecer, aos mais novos, os diversos instrumentos.

Seja através de um violino, contrabaixo, trompete ou clarinete, este projecto, visa, despertar a valorização da música estimulando as crianças através do processo de aprendizagem.

"O que é a música? Como é que os instrumentos se tocam? O que é um som? De onde vem a música? A música ajuda a crescer? Nesta atividade, as crianças tentarão encontrar as respostas a estas e muitas mais perguntas sobre o mundo, proporcionando assim às crianças a oportunidade de dar os primeiros passos na música", explica comunicado.