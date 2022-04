Madeira regista temperatura mais alta nesta estação

Na última hora (até às 12h40) o Observatório Meteorológico do Funchal registou um extremo da temperatura máxima do ar de 25.8 ºC.

Trata-se do valor mais alto registado nesta estação do ano na Madeira.

Recorde-se que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo, neste sábado, apontavam para céu geralmente pouco nublado e uma pequena subida da temperatura máxima em alguns locais.