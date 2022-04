Dançando com a Diferença comemora Dia Mundial da Dança em Guimarães

A companhia Dançando com a Diferença vai celebrar o Dia Mundial de Dança com a apresentação do espectáculo 'Endless', no Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, nos dias 29 e 30 de Abril, às 15 e às 19 horas.

'Endless' é um espectáculo onde a dança, a música e o vídeo interagem questionando a condição humana, a vida, a degradação do corpo e a nossa única certeza, a morte. Desde a sua estreia, em 2012, na Madeira, a peça já foi reposta em diferentes contextos e países.

O espectáculo que vai ser apresentado no CCVF faz parte do projeto '+ Inclusão / Fora de Portas', uma parceria d’A Oficina com a Dançando com a Diferença que pretende aproximar diferentes públicos à dança inclusiva, sob a direcção de Henrique Amoedo.

Depois de oficinas, formações e diferentes actividades de grupo que decorreram nos últimos meses, o projecto chega agora à meta final: juntar em palco diferentes pessoas, com diferentes experiências de vida, num espectáculo cuja envolvência levará o público e os participantes a um momento único e imersivo.

A apresentação de 'Endless', em Guimarães, conta com a participação de: APCG – Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães; Lar Residencial Alecrim / Centro de Atividades Ocupacionais; CAO / Lar Paraíso | Centro Social de Brito; CERCIGUI – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Concelho de Guimarães; EB2,3 de Abação – CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem; Agrupamento de Escolas João de Meira e Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda.

A noite de 29 de Abril traz, ainda, outro espectáculo ao palco do auditório do CCVF: 'Coreografia', de João dos Santos Martins, que terá interpretação em Língua Gestual Portuguesa, às 21h30.