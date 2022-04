Dia Mundial das Artes assinalado na Madeira com propostas de actividades

O Dia Mundial das Artes 2022, que se assinala a 15 de Abril, na próxima sexta-feira, vai ficar marcado, na Região, pela apresentação de três actividades de criação plástica e com a partilha de vídeos explicativos/pedagógicos, nas redes sociais da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA).

Em nota da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SER), ficamos a saber que os vídeos serão partilhados no Facebook e no YouTube da DSEA, nos seguintes horários: 9 horas, 11 horas e 13 horas.

Dado o momento de interrupção lectiva da Páscoa, a DRE/DSEA desafia pais e crianças a experimentarem e a partilharem trabalhos de expressão plástica que realizem neste dia, nas redes sociais.

Os participantes mais jovens poderão realizar trabalhos no âmbito dos vídeos disponibilizados ou outro tipo de criações de expressão plástica, bastando, posteriormente, fotografar e partilhar os mesmos usando a hashtag #diamundialartes2022dsea.

As actividades propostas vão desde a construção de fantoches de meia, passando pela impressão de gravuras com cuvetes de esferovite, até à construção de sapo apanha bolas.

O Dia Mundial das Artes celebra-se no dia do nascimento do artista Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores génios de sempre. Trata-se de uma comemoração aprovada em 2012 pela International Art Association (IAA) com o objectivo de promover a actividade artística em todo o mundo.