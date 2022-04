Líder FC Porto procura repor vantagem na visita a Guimarães

O líder FC Porto vai procurar hoje vencer no terreno do Vitória de Guimarães, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, de modo a repor a vantagem em relação ao Sporting.

Os 'dragões', que venceram os quatros últimos jogos na I Liga, entram em campo com três pontos de vantagem em relação ao Sporting, que no sábado venceu em Tondela, e vão defrontar um Vitória de Guimarães que vem de um triunfo frente ao Moreirense e está sexto lugar, com 39 pontos.

O FC Porto tem outro aliciante para o jogo de hoje, que é a possibilidade de superar o recorde de 56 jogos seguidos sem perder no campeonato, que partilha com o Benfica (estabelecido na época 1978/79), após 45 vitórias e 11 empates consecutivos.

Também hoje, o Sporting de Braga, que vem de dois triunfos seguidos no campeonato e que a meio da semana bateu o Rangers para a Liga Europa, vai deslocar-se ao terreno do Vizela.

A equipa do Sporting de Braga está no quarto lugar, com 52 pontos, e pode fazer algumas poupanças a pensar na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa frente aos escoceses, tendo pela frente um Vizela que é 13.º, com 29, e quer garantir a manutenção o mais rápido possível.

A jornada vai contar ainda com a receção do Santa Clara (11.º) ao Estoril Praia (8.º) e com a visita do Famalicão (14.º) ao terreno do Portimonense (12.º).

Programa da 29.ª jornada:

- Sexta-feira, 08 abr:

Gil Vicente - Moreirense, 1-3

- Sábado, 09 abr:

Paços de Ferreira -- Marítimo, 2-0

Benfica -- Belenenses SAD, 3-1

Boavista -- Arouca, 1-0

Tondela -- Sporting, 1-3

- Domingo, 10 abr:

Santa Clara - Estoril Praia, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Portimonense -- Famalicão, 15:30

Vitória de Guimarães - FC Porto, 18:00

Vizela - Sporting de Braga, 20:30