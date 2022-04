Mais de duas mil pessoas visitaram este ano a Capela de Santo António da Mouraria

A Capela de Santo António da Mouraria, uma das capelas mais antigas da Madeira, recebeu no primeiro trimestre deste ano 2.338 visitas, revelou assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira

O pequeno templo, situado junto ao parlamento regional, foi muito procurado por turistas nacionais e estrangeiros, na maioria oriundos de Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Portugal.

A idade da capela e o seu estado de conservação têm despertado o interesse dos visitantes. Uma das atracções é altar em talha barroca de estilo nacional, em madeira estofada de finais do século XVII.

O edifício histórico esteve praticamente encerrado durante a pandemia, mas, ainda assim, entre Março de 2020 a Novembro de 2021, recebeu mais de 2 mil visitantes.

Em Dezembro do ano passado o parlamento madeirense voltou a abrir, diariamente, a Capela de Santo António da Mouraria às visitas, tendo nesse mês recebido 842 pessoas; muitas delas foram turistas desembarcados a partir dos navios de cruzeiro, destacando-se a presença de cidadãos provenientes de países como o Brasil, os Estado Unidos da América, a Austrália e a Rússia.

Na parede norte do templo podem ser apreciadas pinturas sobre tela representando os Apóstolos, de uma oficina lisboeta de meados para finais do século XVIII. De recente aquisição, há ainda a assinalar uma escultura em madeira, também do século XVIII, da imagem de Santo António. A obra de arte sacra foi benzida em Dezembro de 2019 pelo Cardeal D. José Tolentino de Mendonça.

Segundo o historiador Rui Carita, “a instituição da capela data de 1714, embora a construção possa ter sido um pouco anterior, devendo ter começado a funcionar em 1715”. De acordo com o mesmo investigador, “o culto a Santo António na Madeira data do século XVI e esteve muito ativo nos finais do século XVII”.

A Capela de Santo António da Mouraria pode ser visitada de segunda-feira a sexta-feira, entre as 10 horas e as 12h30, e entre as 14h30 e as 17 horas.