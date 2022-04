Palácio de São Lourenço assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O Palácio de São Lourenço assinala na próxima segunda-feira, 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com um conjunto de visitas gratuitas ao espaço.

A data comemorativa sob o tema 'Património e clima' foi instituída pelo ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, da UNESCO). O Palácio de São Lourenço assinala a data desde 1997.

As actividades arrancam pelas 11 horas com uma visita livre ao Palácio e jardins sem necessidade de marcação prévia. Na aplicação móvel 'Palácio de São Lourenço' é disponibilizado um áudio-guia com texto em quatro idiomas (português, francês, inglês e alemão), assim como galeria de imagens.

Pelas 15 horas decorrerá a apresentação e visita orientada temática 'Memórias do primeiro posto meteorológico da Madeira, no Palácio de São Lourenço', sob orientação de Margarida Camacho, responsável pela Área Museológica do Palácio de São Lourenço.

A actividade requer inscrição prévia junto dos serviços de apoio do Gabinete do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, que poderá ser efectuada por contacto telefónico 291202530 ou por e-mail [email protected]