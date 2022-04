Costa anuncia que Orçamento do Estado será apresentado na próxima semana

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que o Governo apresentará na próxima semana a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Em resposta ao deputado socialista João Torres, no debate do programa do XXIII Governo Constitucional, no parlamento, António Costa reiterou uma máxima que costuma usar de que "palavra dada será palavra honrada".

"Já para a semana, quando apresentarmos o Orçamento do Estado para 2022, muitos dos compromissos que assumimos para 2022 lá estarão plasmados", disse.