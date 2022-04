“Madeirenses continuam a pagar uma pesada fatura devido à irresponsabilidade do Governo Regional”

Jacinto Serrão afirmou hoje que "os madeirenses continuam a ser fortemente penalizados devido à irresponsabilidade e à má gestão do dinheiro público por parte do Governo Regional".

O deputado do Partido Socialista à Assembleia Legislativa da Madeira foi o orador principal numa iniciativa subordinada à temática das Contas Públicas, que decorreu esta tarde em Santa Cruz, no âmbito da ‘Academia do PS Madeira’.

Na ocasião, o parlamentar recordou o momento em que a dívida oculta de 6.3 mil milhões de euros obrigou à assinatura do plano de resgate, "que impôs uma dupla austeridade" sobre os madeirenses e porto-santenses.

“Dez anos volvidos, a Madeira continua com um nível de endividamento gritante e pagou apenas 10% da dívida. Continuamos com uma dívida de 5.7 mil milhões de euros e uma carga fiscal acrescida há mais de 10 anos em mais de 30%”, disse, lamentando que os madeirenses continuem então a pagar a tal "pesada fatura", devido à "má gestão do dinheiro público”.

Jacinto Serrão denunciou que "esta dívida foi contraída para financiar muitos projetos e investimentos que não tiveram serventia nenhuma para o bem público”.

Sublinhou, neste contexto, que os “elefantes brancos que pululam pela Região e que sorveram milhões e milhões de euros são inúteis e trouxeram um custo social elevadíssimo, com danos à economia e ao ambiente".