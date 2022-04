"Podem contar comigo", reage Cafôfo à nomeação dos conselheiros

Não são indicados por si, mas... “Podem contar comigo e com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas”. É assim que Paulo Cafôfo acaba de reagir à notícia da nomeação dos 20 conselheiros que já foram formalmente indicados numa decisão do Governo Regional, e que o DIÁRIO traz hoje na sua edição impressa.

O governante acrescenta que, “como parte Governo da República, temos o poder efectivo de implementar políticas reais e integradas para as Comunidades, que vão muito além das viagens oficiais, podendo concretizar medidas que melhorem a vida das pessoas”.

O antigo autarca do Funchal que substituiu Berta Nunes no cargo de Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas reconhece “a existência de uma diversidade de problemas, que pela sua complexidade não podem ser resolvidos de uma só vez”, no entanto “posso garantir que levaremos a sério os assuntos das Comunidades e que conto com o contributo dos novos conselheiros e conselheiras, que a par dos conselheiros das Comunidades Portuguesas, assumem o papel de uma chave mestra na nossa diáspora”.

Pelo meio enaltece o “envolvimento, de forma abnegada, na resolução de situações que afectam os madeirenses residentes no estrangeiro”, assumindo-se como “verdadeiros embaixadores do que é o sentir madeirense”, destaca o papel que exercem muitos deles, salienta, “promotores da nossa cultura e dão à Madeira uma dimensão que rompe as nossas limitações insulares”.

“Dão mundo à nossa Região”, conclui numa breve mensagem dedicada à vintena de figuras, sete dos quais novos, que hoje passam oficialmente a representar a Região.