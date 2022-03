Albuquerque não faz nenhum comentário à nomeação de Cafôfo para Secretário de Estado

Miguel Albuquerque recusa comentar a nomeação de Paulo Cafôfo para secretário de estado das Comunidades, integrando o XXIII Governo Constitucional liderado por António Costa, que governará, agora, com maioria absoluta.

O chefe do Executivo regional destacou, à margem da assinatura do protocolo entre a Região e a Nós Madeira para a transição digital e 5G, o facto de a Madeira ter uma política regionalizada no que respeita às comunidades, coordenada por Rui Abreu, director regional das Comunidades