PS-Madeira congratula-se com nomeação de Cafôfo para a Secretaria de Estado das Comunidades

O PS-Madeira emitiu uma nota onde manifesta o seu regozijo pelo facto de Paulo Cafôfo ter sido nomeado secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para o XXIII Governo Constitucional, afirmando ser "uma boa notícia para a Região e para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo".

Sérgio Gonçalves avança que Grupo Parlamentar dará entrada na Assembleia Legislativa Regional a um voto de saudação.

O líder do PS-Madeira afirma que "a escolha de Paulo Cafôfo para secretário de Estado é uma prova do reconhecimento da sua competência e do trabalho que tem vindo a desenvolver". Na óptica do socialista, esta nomeação é também reveladora da importância que o primeiro-ministro atribui à Região Autónoma da Madeira, "contrariando a mensagem que alguns partidos na Região muitas vezes tentam passar".

“Esta é mais uma prova de que António Costa está com a Madeira”, frisa Sérgio Gonçalves, considerando que este facto representa um incentivo importante para o novo ciclo que o PS-Madeira está a encetar, "focado em vencer as eleições legislativas regionais do próximo ano e concretizar a alternância governativa na Região".