Como alugar a sua casa ou apartamento durante as férias?

Se tem um imóvel localizado numa zona rural, balnear ou mesmo numa cidade com interesse turístico, o arrendamento de curta duração do seu empreendimento durante as férias pode apresentar-se como uma solução ideal para obter alguns rendimentos extra.

Como sabe, a grande procura por este tipo de solução para férias tem vindo a crescer, havendo uma tendência crescente pelo arrendamento de casa ou apartamento durante as férias, tanto por parte de turistas nacionais como estrangeiros.

As dinâmicas a que assistimos ao longo dos últimos anos motivaram também esse maior interesse, já que as pessoas estão a procurar, mais do que nunca, alternativas mais recatadas e seguras para viver as suas semanas de descanso em família.

Neste sentido, torna-se muito importante saber como pode organizar o seu imóvel para que possa efetuar o aluguer para férias, de uma forma estruturada, segura e legal, garantindo a melhor experiência para si e para os seus clientes quer steja a fazer isto sozinho ou com o apoio de um serviço de gestão de alojamento local. Assim, deixamos alguns dos requisitos mais pertinentes, caso queira alugar a sua casa ou apartamento durante as férias.

Os documentos fundamentais no processo

O arrendamento local para férias implica, tal como o de longo prazo, o cumprimento das normas legais. Para alugar a sua casa ou apartamento durante as férias esta terá de estar registada no município como espaço de Alojamento Local (AL), integrada numa das quatro categorias atualmente existentes: casa, apartamento, casa de hóspedes ou quarto.

Deverá solicitar uma licença de arrendamento, mediante o preenchimento de um formulário eletrónico, através do qual se candidatará. O número de registo será posteriormente fornecido pela Autoridade Tributária (AT) no caso de todos os requisitos serem cumpridos.

As caraterísticas de uma casa para alojamento local

Existem vários aspetos que podem ser alvo de inspeção quando se promove o arrendamento de curto e médio prazo em casas para férias. Assim, as autoridades competentes irão verificar o estado de conservação do edifício, as ligações à rede de água e ao sistema de esgotos e a higienização do espaço que deverá ser semanal e a cada mudança de hóspedes.

Mecanismos e instrumentos de segurança (como o extintor, cobertor de incêndio, kit de primeiros socorros), assim como a informação de contacto para números de emergência nacionais (incluindo o 112), deverão estar presentes e visíveis para os hóspedes.

A habitação em questão deverá ainda ser detentora de um seguro de responsabilidade civil e de um livro de reclamações e informações.

É ainda recomendável que ao alugar a sua casa ou apartamento para férias, deixe ainda informação aos inquilinos sobre as normas de utilização da casa.

Anunciar o aluguer de férias

Anunciar e gerir um alojamento local é algo que se torna mais simples com ajuda, pois como imagina, muitas vezes podem acontecer erros prejudiciais, tais como a sobreposição das reservas ou cancelamentos de última hora.

Anúncios online nos canais oficiais podem ajudar a facilitar todo o processo, tornando-o mais imediato e menos moroso, garantindo o sucesso ao alugar a sua casa para férias.