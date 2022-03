Ireneu Barreto invoca Beato Carlos como inspiração para acabar com a guerra

O Representante da República para a Madeira invocou, hoje, o exemplo do Beato Carlos como uma inspiração para terminar com a guerra. As declarações surgiram à margem do encontro com o vice-primeiro-Ministro da Hungria.

"Que o seu exemplo de amor ao próximo e os seus esforços para alcançar a paz no decurso da Iª Guerra Mundial possam, no atual contexto, constituir incentivo e inspiração para todos os que lutam para pôr termo à guerra que hoje assola a Europa, causando sofrimento e morte num grau de atrocidade que julgávamos irrepetíveis no nosso Continente", disse Ireneu Barreto.

Além disso, referiu que, ao assistirmos à separação forçada e sofrida das famílias vítimas da atual guerra, é impossível não recordar a idêntica situação penosa vivida pelo Beato Carlos e sua esposa, a Imperatriz Zita, que chegaram à Madeira sem os seus filhos, retidos na Suíça.

"A história é um repositório de saberes e de experiências, permitindo-nos compreender o presente e a perspetivar o futuro", disse Ireneu Barreto. Na ocasião, indicou que "numa época de crises e desencantos, que estas comemorações possam ser um contributo para que os valores inerentes à nossa condição humana, a paz entre os povos e o respeito pela sua dignidade, fundamento maior de todos os direitos humanos, venham a ganhar de novo o protagonismo essencial e redentor que se exige para uma sã convivência democrática entre as Nações".

"Que estas comemorações possam contribuir para o processo de canonização do nosso Beato e sejam também um repositório de esperança de que a paz na Europa volte a ser a referência que nos distingue no respeito pela diversidade e multiplicidade das crenças e culturas", terminou.