Trabalhador agrícola condenado a 20 anos de prisão por degolar idosa na Ribeira Brava

O trabalhador agrícola Emanuel Pereira foi condenado, esta tarde, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), a 20 anos de prisão pela prática do crime de homicídio de que foi vítima Maria Laurinda Macedo. O crime aconteceu a 22 de Maio do ano passado, tendo a idosa de 86 anos sido encontrada com a garganta cortada, prostrada no chão da cozinha, na casa onde vivia sozinha, no Caminho do Poço, na zona alta da Ribeira Brava.

No início do julgamento, no dia 17 deste mês, o arguido, de 53 anos, assumiu o crime mas não conseguiu explicar ao colectivo de juízas presidido por Carla Meneses o motivo por que o fez. Com um sério problema de alcoolismo, Emanuel Pereira disse que a vítima até era simpática e, de vez em quando, oferecia-lhe um copo de vinho. Por isso, nem ele conseguia encontrar justificação para o crime. Naquele dia, pela hora do almoço, quando descia a vereda e viu a senhora entrar na casa onde vivia sozinha, decidiu segui-la. Quando a idosa se encontrava junto ao lava-loiças e sem que se apercebesse da presença do intruso, este aproximou-se por trás e cortou-lhe a garganta com uma faca. O relatório da autópsia indica que o agressor terá antes apertado o pescoço da vítima. Mas Emanuel Pereira negou esse facto em tribunal.