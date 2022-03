Santa Cruz inaugura ginásio ao ar livre

O ginásio ao ar livre da promenade de Santa Cruz está, a partir de hoje, dia 24 de Março, aberto à população.

A abertura do espaço contou com a participação do grupo de Ginástica Sénior do município.

Este ginásio é composto por seis equipamentos e resulta de um investimento da Câmara Municipal de Santa Cruz, permitindo à população "complementar a actividade física aeróbica (caminhada ou corrida) com o desenvolvimento da força muscular", destaca a autarquia em nota de imprensa.

A estação de actividade física possui equipamentos direccionados para os adultos e adultos seniores com mobilidade funcional. Estes equipamentos permitem, utilizando o peso corporal, trabalhar o reforço muscular de praticamente todos os segmentos, promovendo uma correcta postura corporal.

Naquele espaço existem ainda painéis com as instruções de uso indicadas para os respectivos equipamentos.

O Município de Santa Cruz tem ainda a pretensão de alargar os equipamentos de ginásio ao ar livre às restantes freguesias do concelho de Santa Cruz. Refira-se que o Caniço e Santo António da Serra já se encontram equipados com o respectivo mobiliário urbano.