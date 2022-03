Um morto e quatro feridos em bombardeamento a caravana humanitária

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num bombardeamento russo a uma caravana humanitária a caminho da cidade ucraniana de Chernigiv, revelou a provedora de Justiça da Ucrânia, Lyudmyla Denisova.

Segundo a mesma fonte, no bombardeamento foram atingidos voluntários que acompanhavam uma caravana de autocarros a caminho de Chernigiv, no norte do país, para retirar de lá os habitantes.

A provedora revelou ainda que o cerco das forças russas está a impedir a retirada de cidadãos daquela cidade e que, ao mesmo tempo, foi cortado o fornecimento de alimentos e água.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.232 civis, incluindo 112 crianças, e feriu 1.935, entre os quais 149 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4 milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.