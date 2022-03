Sessão de informação 'Apoios ao Emprego' junta 30 empresários no Porto Santo,

Decorreu hoje, dia 07 Março, na sede da Associação de Comércio e Indústria e Turismo do Porto Santo (AICTPS) a sessão de informação 'Apoios ao Emprego' através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), que contou com a participação de 30 empresários do Porto Santo.

A iniciativa contou também com a presença da presidente do IEM Vânia Jesus, a técnica do Polo de Emprego do Porto Santo, Diana Sousa e a directora de serviços da Direcção de Programas de Emprego, Marisa Nóbrega.

Nesta sessão foram apresentados os apoios ao emprego, o programa de emprego, o Polo de Emprego e o seu serviço de proximidade, "com o objectivo de promover a criação e a qualidade do emprego, combatendo o desemprego, através da implementação de medidas ativas e de ações de promoção do emprego", refere um comunicado da Direcção da AICTPS.

"Foram apresentadas todas as tipologias de incentivo ao emprego fornecendo assim uma panorâmica exaustiva às quais as empresas podem recorrer", acrescenta a mesma nota.