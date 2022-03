Conferência assinala Dia da Mulher na Junta de Santo António

Teresa Carvalho, directora da Unidade de Assessoria Técnica do Departamento de Apoio à Família, Infância e Juventude do Instituto de Segurança Social da Madeira, será a oradora da conferência “Conversas no Feminino”, que a Junta de Freguesia de Santo António realiza na terça-feira, pelas 18h00, no seu auditório. A iniciativa assinala o Dia Internacional da Mulher.

Uma nota Junta de Freguesia explica que a iniciativa resulta de uma parceria com a delegação da Madeira da Fundação "A Comunidade Portuguesa Contra a Sida", que será representada pela presidente honorária, Rubina Leal.

Para o presidente da Junta de Freguesia, Ilídio Castro, "este é um dia importante para invocar todos os direitos, mas também todas as obrigações que têm sido contestadas ao longo dos tempos por todas as mulheres". O autarca considera que "é inegável que nas últimas décadas a vida da mulher tem vindo a melhorar substancialmente" mas nota que "continuam a existir muitas áreas em que é necessário intervir, nomeadamente ao nível do desemprego e da violência doméstica, que afectam sobretudo as mulheres”.

Ilídio Castro, citado na mesma nota, refere que “apesar da evolução positiva verificada nos últimos anos, e de haver já mulheres a desempenhar cargos de relevo, continua a verificar-se uma discrepância significativa entre o estatuto profissional já adquirido pelas mulheres e aquele que detêm no plano político e nas empresas". "Estas lutas não são apenas das mulheres. A luta pelos mesmos direitos e pelas mesmas obrigações é de todos nós”, acrescenta o autarca. “Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia pretende ainda homenagear todas as mulheres que, com a sua força, coragem, inteligência e perseverança conquistaram e transformaram o mundo. Todas, sem excepção, são dignas do nosso respeito e admiração”, assegura o presidente da autarquia.

A Junta convida "todos os munícipes de Santo António, homens e mulheres, que queriam ouvir e debater sobre o papel e a importância que a mulher assume na nossa sociedade" a estarem presentes na conferência.