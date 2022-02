Protocolo vem facilitar acesso aos incentivos para empresários do Porto Santo

A Câmara Municipal do Porto Santo assinou, hoje, dia 23 de Fevereiro, um protocolo de colaboração institucional com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Madeira (IDE).

Este acordo tem como principal objectivo "apoiar o tecido empresarial local, nomeadamente, nos seus processos de modernização, transição digital, resiliência e sustentabilidade", representando também "um reforço no que diz respeito à comunicação e ao acesso aos diversos sistemas de incentivos, instrumentos financeiros e outras ajudas disponíveis para todo o sector empresarial do município do Porto Santo", destaca a autarquia em nota de imprensa.

"Esta assinatura surge da necessidade de criar sinergias entre o município e o referido Instituto, pois o mesmo afigura-se como entidade coordenadora de apoios aos sectores secundário e terciário da economia da Região Autónoma da Madeira", sustenta o comunicado.

Para Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal, ‘’este protocolo irá promover uma maior acção junto dos empresários locais e, deste modo, será através do mesmo, que poderemos actuar de forma mais efectiva para ajudar a superar as dificuldades decorrentes do contexto pandémico, pelo qual passamos".

"O município pretende, também, promover a criação de novas empresas e reforçar as empresas locais, através da otimização dos fundos disponíveis e do apoio à empregabilidade’’, acrescentou o autarca.

Para o secretário regional de Economia, Rui Barreto, "o Porto Santo tem vindo a merecer uma especial atenção por parte do Governo Regional, que não se fica pelas palavras, mas com ajudas concretas". Como exemplo, o governante apontou "a majoração em vários dos apoios que estão à disposição do tecido empresarial porto-santense, como o ‘Digital Madeira’", programa que será hoje apresentado aos empresários do Porto Santo e que "reforça o valor do apoio em mais 5% para as empresas sedeadas no Porto Santo”.

O governante destaca também que, "através do Balcão do Empreendedorismo, cuja ação está centrada na revitalização do tecido económico local, o município do Porto Santo irá aumentar a sua capacidade de informar e orientar os empresários na procura dos melhores apoios e da sua utilização, criando uma ponte de comunicação directa num quadro de cooperação entre as duas instituições, através de uma 'Via Verde' específica para o efeito".

"Pretende-se com a 'Via Verde' que exista uma comunicação direta entre as partes, para melhor aceder e partilhar informação e fornecer elementos instrutórios necessários no âmbito das candidaturas aos apoios, permitindo aos empresários otimizar e aceder mais rapidamente às verbas disponíveis", salienta Rui Barreto, que considera ainda que “esta ‘Via Verde’ está também em sintonia com esse objectivo de promover o Porto Santo, na medida em pretende agilizar novos investimentos, novos projectos".

O secretário adianta ainda que o Balcão do Empreendedorismo ainda irá "promover uma maior proximidade aos empresários, através de acções de formação de carácter prático e de sessões de esclarecimento personalizadas", que serão divulgadas ao longo do ano.