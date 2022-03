Casa de Saúde S. João de Deus assinala amanhã dia do seu fundador

A Casa de Saúde S. João de Deus – Funchal celebra amanhã, 8 de Março, o dia do seu fundador (S. João de Deus).

São 100 anos de serviço hospitaleiro na Região.

As festividades, que se iniciam, pelas 11h00, na capela da Casa de Saúde, com a celebração eucarística na solenidade de São João de Deus, contarão com a presença do presidente da Assembleia Regional da Madeira, José Manuel Rodrigues, presidente da Camara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e do secretário regional das Infraestruturas e Equipamento Social, Pedro Fino.

De seguida será inaugurada as novas instalações da Associação EntreLaços – Associação de Familiares e Amigos dos Utentes daquela instituição, associação presidida por Teresa Castro.

Segue-se um almoço convívio com a família hospitaleira de S. João de Deus e convidados.

Terá ainda lugar a homenagem a colaboradores com 25 anos de serviço hospitaleiro na instituição e colaboradores com avaliação de desempenho de excelência no ano de 2021.