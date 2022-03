Movimento Democrático de Mulheres debate violência

O MDM-Madeira (Movimento Democrático de Mulheres) realiza amanhã uma iniciativa no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher onde a violência será o tema em debate. A acção com o mote 'Violências – Prevenção e Intervenção' tem lugar às 19 horas na Galeria Anjos Teixeira (Rua João de Deus n.º 12).

Conforme revela a organização em comunicado, "muitas das vezes a violência física e emocional exercida sobre as vítimas deste crime não chega às autoridades competentes ou entidades e associações que as podem proteger e ajudar", desde logo porque a violência emocional não comporta marcas e danos físicos visíveis.

Por esse motivo, entendem os organizadores que este tipo de violência requer ainda mais acções para a sua prevenção, "que passam pela educação e sensibilização jovens, mas também pelo acompanhamento e intervenção atempada das entidades que intervêm no terreno", apontam, pois embora seja um tipo de violência que apelidam de invisível, " mata igualmente e 'marca' indelevelmente quem a sofre".

Será com um painel diversificado e abrangente que esta temática será abordada. Entre o oradores conte com Sílvia Vasconcelos, dirigente do MDM; Luísa Santos, psicóloga; Luísa Paixão, professora; Marco Gonçalves, advogado; e com o Subintendente Fábio Castro, da PSP.