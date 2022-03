As mulheres e a maternidade em debate no Parlamento regional

A Assembleia Legislativa da Madeira acolhe no próximo dia 7 de Março, pelas 15 horas, a conferência “As Mulheres e a Maternidade: que caminhos?”.

Inserida no ciclo de conferências ‘Parlamento Com Causas’ e nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, a palestra tem por objetivo refletir sobre a maternidade contemporânea, a redução do número de filhos, a vivência profissional e a adaptação da família às novas realidades sociais e tecnológicas.

A análise será feita pelas professoras e investigadoras Cristina Santos Pinheiro, do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e docente da Universidade da Madeira, e Rita Brazão de Freitas, doutorada em demografia e vencedora do Prémio Nacional de Demografia Mário Leston Bandeira.

Cristina Santos Pinheiro vai abordar a temática “As Mulheres e a Maternidade: estereótipos e construções culturais, ontem como hoje”.

Por outro lado, Rita Brazão de Freitas discorrerá sobre o tema “Mulheres e Natalidade: motivações e realidade”.

A Conferência é moderada pela Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, e tem entrada livre.