easyJet lança movimento a bordo em nome da UNICEF

A easyJet anunciou que lançará um movimento a bordo em nome de seu parceiro de responsabilidade social UNICEF. O objectivo é apoiar os esforços do Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para ajudar crianças e famílias afectadas pelo conflito na Ucrânia.

A partir de hoje, cerca de 1.5 milhões de clientes da easyJet que voam por 35 países terão a oportunidade de fazer doações a bordo para ajudar a UNICEF a continuar a fornecer os tão necessários serviços de emergência a crianças e famílias atingidas por esta crise.

"Neste momento preocupante, os nossos pensamentos, e os de muitos de nossos clientes, estão com as pessoas afetadas pelos eventos devastadores na Ucrânia. A nossa parceira UNICEF está na vanguarda da resposta humanitária nesta zona afectada, com equipas a trabalhar 24 horas por dia para fornecer apoio urgente àqueles que foram impactados. Tenho ouvido muitos dos nossos tripulantes, em toda a Europa, que queriam ajudar e, por isso, estou satisfeita por lançarmos este movimento a bordo neste momento. Com esta iniciativa, os clientes poderão fazer doações a bordo que revertem na sua totalidade para a UNICEF, o que os ajudará a continuar a realizar este trabalho vital. Gostaríamos também de agradecer antecipadamente aos nossos clientes por quaisquer doações que façam e pela sua enorme generosidade", disse Tina Milton, directora de Serviços de Cabine da easyJet.