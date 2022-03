Esta guerra arrisca transformar-se numa guerra europeia ou mesmo mundial

D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, justifica o Acto de Consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria como forma ‘divina’ para evitar que a guerra na Ucrânia possa transformar-se numa guerra europeia ou até mesmo de dimensão mundial.

À chegada à Sé do Funchal, onde preside à celebração que ocorre em simultâneo com a liturgia penitencial na Basílica de São Pedro pelo Papa Francisco, para a qual o Vaticano convidou os bispos e os sacerdotes de todo o mundo a unir-se nesta súplica, D. Nuno Brás recordou que “a Consagração foi pedida por Nossa Senhora em Julho de 1917 aos pastorinhos”, acto destinado ao servido divino que está associado “à terceira parte do segredo de Fátima”, segredo “que vinha na sequência deste pedido da Consagração”, diz o prelado madeirense.

Lembra que o Acto de Consagração já foi feito por vários Papas, sendo que “a última vez que foi feita assim duma forma solene foi feita por São João Paulo II, também no dia 25 de Março, em união com todos os bispos”, sublinhou.

“Agora o Papa Francisco quis renovar essa Consagração de uma forma muito particular dado o facto da guerra a que estamos a assistir. Esta guerra infeliz, esta guerra desastrosa que envolve precisamente a Rússia e a Ucrânia e que arrisca transformar-se numa guerra europeia e mesmo, eventualmente, mundial. Esperemos que isso não venha a acontecer, mas precisamente para que isso não venha a acontecer o Papa convocou este dia de oração no qual irá Consagrar a Rússia em união com os bispos do mundo inteiro ao Coração Imaculado de Maria”, concretizou D. Nuno Brás, referindo-se a esta Festa da Anunciação e Oração de Consagração pela Rússia e pela Ucrânia.

Minutos depois o Bispo do Funchal dava início à cerimónia com a Sé praticamente cheia. Cerimónia que começou com o terço. O Acto de Consagração da Rússia e da Ucrânia está previsto acontecer pelas 17h30.