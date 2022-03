Dia do Livro e Eco-Escolas assinalado na Escola da Quinta Grande

A Escola Básica do 1.º ciclo/PE e Creche da Quinta Grande celebra, amanhã, o Dia do Livro e Eco-Escolas.

O evento, agendado para a 11 horas, procura celebrar a importância da leitura e dos livros, ao mesmo tempo que visa sensibilizar a comunidade educativa para as questões ambientais.

O escritor madeirense Lídio Araújo será o autor convidado, num evento que marcará o regresso deste estabelecimento de ensino às festividades, após a pandemia da covid-19.

As crianças vão apresentar algumas actividades relacionadas com as obras deste escritor, com declamação de poemas, leitura de textos narrativos e entoação de canções.