Fundação João Pereira vê verba reforçada e recebe 43 mil euros da Câmara da Ponta do Sol

A Fundação João Pereira recebeu, hoje, 43 mil euros por parte da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que reforçou o apoio prestado a esta instituição. O montante pretende "fortalecer o papel ativo que a IPSS assume junto da população mais idosa do concelho". Desta forma, será possível passar a disponibilizar aulas de ginástica aos utentes.

Célia Pessegueiro, presidente da autarquia, visitou hoje a fundação e assinou o respectivo protocolo.

“Entendemos que este apoio é fundamental para a qualidade de vida, autonomia e conforto que queremos promover junto da população mais idosa da Ponta do Sol. Dando meios à Fundação para desenvolver actividades que promovam um estilo de vida mais activo, adaptado às necessidades e limitações dos utentes”, vincou a autarca.

Esta Fundação funciona actualmente como Centro de Convívio, mas no futuro próximo pretende passar para Centro de Dia, alargando o horário e um conjunto de serviços que, neste momento, não disponibiliza, como por exemplo as refeições.

Célia Pessegueiro sublinha que "a Fundação João Pereira é um exemplo no cuidado que presta aos mais idosos e em proporcionar a vida digna que estes merecem. Por assumirem tamanha importância na comunidade, o Município da Ponta do Sol considera essencial garantir todo o apoio necessário para que desenvolvam a sua missão sem limitações".

Além do trabalho feito junto dos mais idosos, a instituição trabalha em parceria com o Município no transporte de crianças com necessidades especiais para os Centros de Atividades Ocupacionais, situado nas Terças, Ponta do Sol.

“O Município da Ponta do Sol pautará a sua acção por medidas que busquem garantir maior qualidade de vida a todos os munícipes. Um concelho mais igualitário e que valoriza os seus idosos e o papel que assumiram no desenvolvimento do nosso concelho”, concluiu a presidente.