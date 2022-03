João Rodrigues lança livro de histórias sobre Tóquio2020

O velejador João Rodrigues apresentou hoje um livro no qual fala da sobre a sua oitava participação nos Jogos Olímpicos, em Tóquio2020, desta feita como adido olímpico, após sete presenças como atleta.

A obra "OITO - Os Jogos Olímpicos por dentro" conta, ao longo de 210 páginas, as histórias dos bastidores vividas pelo atleta português com mais presenças olímpicas, tendo sido hoje apresentada na sede do Comité Olímpico de Portugal.

João Rodrigues conta histórias em ‘OITO – Os Jogos Olímpicos por dentro’ ‘OITO – Os Jogos Olímpicos por dentro’ é o livro que João Rodrigues vai lançar no dia 29 de Março, às 17 horas, na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Depois de Barcelona92, Atlanta96, Sydney2000, Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, Rodrigues esteve em Tóquio2020 na qualidade de Adido Olímpico e passou para o papel todas as aventuras vividas na sua oitava participação olímpica.

"Nesta oitava participação vi os Jogos de uma forma diferente e achei que os nossos atletas mereciam esta homenagem", começou por dizer o madeirense.

"Eu tentei colocar-me no lugar dos atletas. Já lá estive sete vezes, mas quando olhava para eles, para a forma como encaravam as provas, o início, a preparação, eu conseguia rever-me nesse papel e tentava até imaginar aquilo que se estava a passar na mente no corpo deles e tentei depois passar isso para a escrita até para que as gerações futuras tenham a perspetiva de alguém que viu os Jogos por dentro", referiu.

Rodrigues confessou que a parte mais difícil dos Jogos foi assistir às provas de vela e que por vezes chegou mesmo a evitar estar presente por não estar em competição, tendo, em tom de brincadeira, dito que se "esquecia de colocar o despertador de propósito", porque gostaria de estar na posição dos atletas.

Em Tóquio, escreveu com regularidade, nas redes sociais, uma espécie de "diário" dos Jogos, transmitindo a forma como testemunhava a maior competição multidesportiva do mundo. E foi este seu hábito de registar o que captava o seu olhar que deu origem a esta obra.

"Não era suposto ser um livro no início, mas os atletas inspiraram-me. A forma como se entregaram a uma missão, numa edição muito difícil de viver, eu só tenho pena de não ter tido mais disponibilidade para escrever para conseguir relatar tudo o que vi ao longo daqueles 23 dias", afirmou o autor da obra apresentada hoje na sede do Comité Olímpico

José Manuel Constantino, presidente do COP, assina o prefácio do livro e realça "a capacidade" de João Rodrigues de "contar histórias e estórias", sobretudo através da escrita.

"Oito -- Os Jogos Olímpicos por dentro" tem 210 páginas e edição do COP.

João Rodrigues foi recentemente eleito vogal da Comissão Executiva do COP e está prestes a deixar o cargo de presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, encerrando o seu mandato em abril.