Tome nota da agenda desta quarta-feira, 23 de Março

- 9 horas - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 9h30 - Escola Secundária Francisco Franco acolhe a palestra sobre 'Lixo Marinho', dinamizada por Sara Bettencourt Pereira, doutoranda em Sustentabilidade e Desenvolvimento Social;

- 12h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, o Embaixador da Arménia em Portugal, Garen Nazarian;

- 15 horas - Pré-inauguração do Centro de Monitorização do Espectro da ANACOM na Delegação da ANACOM Madeira, em São Gonçalo;

- 15h30 - O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estarão presentes na inauguração do Centro de Monitorização do Espectro da ANACOM na Madeira;

- Das 17 às 22 horas - 2.ª Etapa Atlântico Padel Tour nos Jardins Panorâmicos do Lido;

- 17h30 - Iniciativa 'Tarde de Engenharia Produção de rebentos e plantas jovens e os benefícios do seu consumo na alimentação humana' na sede regional da Ordem dos Engenheiros;

- 21 horas - O Quarteto de Cordas Atlântico da Orquestra Clássica da Madeira protagoniza um concerto na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia.