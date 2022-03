Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 24 de Março

09h30: Reunião de Câmara do Funchal;

10h00: Sessão da iniciativa 'Imagination Conversations', no Centro Cultural John dos Passos;

10h30: No âmbito do roteiro ‘Compromissos e Soluções’, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista visita a empresa ‘Socipamo’, situada na Fundoa, na Estrada Comandante Camacho de Freitas;

10h30: O PCP realiza uma iniciativa política, no Funchal, junto à escola Secundária Francisco Franco;

11h00: O presidente do Governo Regional realiza, durante todo o dia de amanhã, uma visita de trabalho ao Porto Santo;

11h00: A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia assinala o Dia Nacional do Estudante, com a apresentação do 'Guia SOS | Vou para a Universidade, mas estou à deriva', que terá lugar no Centro de Juventude do Funchal;

12h00: O Grupo Parlamentar do PSD/ Madeira realiza uma visita à empresa Ilhopan, no Parque Empresarial da Cancela;

14h30: Sessão extraordinária da Assembleia Municipal, no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal do Funchal;

15h00: Visita e assinatura de um protocolo que assegurará a continuidade do trabalho elaborado pela Fundação João Pereira, sediada na Vila da Ponta do Sol (na Estrada dos Combatentes). A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, estará presente;

17h30: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside ao lançamento do 'Calçada Madeirense: Bordados em preto e branco / Madeiran-Style Pavement: Embroideries in black and white', dos autores João Baptista Pereira Silva, José Luís de Gouveia Freitas e Celso de Sousa Figueiredo Gomes. A cerimónia acontece no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

19h00: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, profere uma palestra subordinada à temática 'Autonomia e Poder Legislativo', no Salão Nobre da Câmara da Ribeira Brava;

19h30: 6.ª edição da caminhada nocturna 'Calheta caminha pelo Planeta';

20h00: Concerto de música clássica, no Museu de Arte Moderna da Madeira (MAMMA), na Estrada Monumental;

21h00: Festival AMO-Teatro - 'O Globo de Saramago - 1993', no Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha.