Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 22 de Março

09h15: No âmbito da 'Global Money Week 2022', o projecto 'Barómetro da Poupança -Todos Contam', da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, promove uma conferência, no auditório da escola, com o inspector da Polícia Judiciária do Funchal, Ricardo Tecedeiro, sob a temática das 'Notas Falsas'.

09h30: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à sessão de abertura do projecto 'Parlamento dos Jovens', que tem o objectivo de proporcionar aos alunos do ensino secundário a vivência de uma sessão parlamentar, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00: Os secretários regionais de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, e de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estarão, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - Ribeira Brava, para a entrega de material didático aos alunos do 5.º Ano de escolaridade, resultante do projecto ADAPTaRES;

11h00: O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma iniciativa política, na Assembleia Legislativa da Madeira, cujo porta-voz será Élvio Sousa;

12h00: Cerimónia de assinatura de novos contratos para a exploração de espaços comerciais no Mercado dos Lavradores, com a presença da vice-presidente, Cristina Pedra, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho;

14h30: 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00: O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, preside à cerimónia de assinatura do protocolo entre o Governo Regional da Madeira e o Banco Best, Banco Eletrónico de Serviço Total, que visa estabelecer os termos de cooperação na divulgação das operações e serviços bancários e financeiros, visando alargar o leque de recursos e benefícios ao dispor dos funcionários da Administração Pública Regional. A cerimónia tem lugar, no Salão Nobre do Governo Regional;

17h00: 2.ª Etapa Atlântico Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos - Lido;

17h00: O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de assinatura do contrato programa com o SANAS – Madeira, no auditório do Serviço Regional de Proteção Civil;

19h00: 'Liderança no Feminino', com Carmo Marques, Cristina Caré Ferreira, Marisa Santos e Joana Valente de Abreu, na FNAC, no Madeira Shopping.