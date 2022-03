Semana dedicada aos oceanos traz 'pirata' Henrique Afonso à Escola de Machico

'Todos pelo Oceano' é o mote da Semana do Departamento de Ciências Sociais e Humanas que está a decorrer até 25 de Março na Escola Básica e Secundária de Machico.

Cobrindo uma área de cerca de 70% da superfície da Terra, os oceanos desempenham um papel fundamental na manutenção da vida. Eles influenciam o clima e as condições meteorológicas, estabilizam a temperatura, moldam a química terrestre e providenciam um lar para a maior diversidade de espécies do planeta. Escola Básica e Secundária de Machico

De forma a destacar o papel fulcral que os oceanos desempenham no meio ambiente e no futuro da humanidade, os grupos disciplinares de História, Economia, Geografia e Ensino Especial prepararam para esta semana várias actividades para toda a comunidade educativa.

Entre as iniciativas destaque para a conferência com o 'pirata da Madeira' Henrique Afonso, o 'Oceano de Solidariedade' com trabalhos e recolha de produtos para as vítimas da guerra na Ucrânia, a caça ao Tesouro sobre a literacia do Oceano e inúmeras exposições realizadas pelos alunos a decorrer em vários espaços da escola.