Cristiano Ronaldo está confiante da vitória portuguesa frente à Macedónia do Norte, mas questionado sobre se este seria o seu último Mundial, o madeirense foi perentório: "Começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais jogo, se não me apetecer não jogo. Quem manda sou eu, ponto final"

" Ontem quando fui para a cama pensei: gostava que o hino começassse e apagassem a música e cantassemos todos sem música. Tenho a certeza que se estiverem connosco como na quinta-feira vamos ganhar o jogo", referiu o madeirense que é capitão da selecção portuguesa de futebol.

O avançado assumiu que a pressão existe, mas afiança que a equipa está preparada. Já quanto a Pepe, "faz parte da mobília, tem de estar sempre presente. Sou amigo dele, coincidimos no Sporting há 20 anos. Gosto quando ele está e como um dos capitães toda a gente o respeita, todos sabem a importância dele. O grupo não é de 20, é de 50. É uma família, todos remam para o mesmo jogo e ninguém é mais importante que ninguém. Queremos muito levar Portugal ao Mundial", cita o jornal Record.