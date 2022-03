Peça 'Farsa de Inês Pereira' com sessão extra

Atendendo ao sucesso alcançado com a peça 'Farsa de Inês Pereira' estreada no passado dia 18 de Março, no Auditório Maestro João Victor Costa – Centro Cívico do Estreito e também subiu ao palco nos dias 19 e 20 de Março, sempre com casa cheia. Os próximos três espetáculos agendados para o próximo fim de semana, também já se encontram esgotados. No entanto, a OFITE | Oficina de Teatro do Estreito - inserida na ACRE -

Associação Cultural e Recreativa do Estreito, correspondendo ao interesse do público por este espectáculo, fará uma sessão extra este domingo, dia 27 de Março, Dia Mundial do Teatro, às 16 horas.

O espectáculo é direccionado a maiores de 12 anos e as entradas têm o valor de dois euros, mediante reserva através do telefone: 291 910 040.

Esta nova produção teatral 'Farsa de Inês Pereira' a partir de Gil Vicente, um nome incontornável do teatro português, com direcção artística assinada por Zé Abreu e produção executiva de Rui Pita.

Recorde-se que a OFITE é constituída actualmente por um elenco de 21 elementos e descreve-se como uma companhia de Teatro e Comunidade, que surgiu em 2016 e até à data, já apresentou ao público 10 produções teatrais, sempre com mais de 20 elementos em palco por espectáculo.