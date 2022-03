"Não conheço nenhuma opinião ou ideia de Cafôfo sobre as nossas comunidades"

Quanto à nomeação de Paulo Cafôfo para secretário de estado das Comunidades Portuguesas, o deputado do PSD à Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Fernandes, diz esperar "que esta nomeação seja mesmo para trabalhar em prol das nossas comunidades e não seja, como assegurou ontem o líder do partido socialista, que esta é uma escolha que dá força ao PS-Madeira para as próximas batalhas". Afirmou também que não conhecer "nenhuma opinião ou ideia de Paulo Cafôfo sobre as nossas comunidades".

"As nossas comunidades terão em Paulo Cafôfo um secretário de Estado com todas as qualidades" Sérgio Gonçalves, presidente do Partido Socialista da Madeira, disse, em reacção a esta nomeação de Paulo Cafôfo para Secretário de Estado e das Comunidades, que “há muitos anos que não tínhamos um membro do Governo da República oriundo da Madeira”. Uma nomeação que é “uma excelente notícia para a Madeira e para o Porto Santo”, assim como para o Partido Socialista “pelo reconhecimento” aos seus “quadros competentes”.

O deputado adiantou que "depois da derrota eleitoral de 2019 até as eleições legislativas de 2022 o partido socialista tem atribuído a suas sucessivas derrotas ao voto dos lusodescendentes e madeirenses regressados da Venezuela, que até tem merecido por parte de muitos socialistas conhecidos entrevistas e artigos de opinião falando desta situação".

“Espero também que o Paulo Cafôfo possa resolver, de uma vez por todas, para que as regiões autónomas sejam abrangidas no seu todo no programa regressar. Estou ansioso por saber qual é a visão do novo Secretário de Estado das Comunidades no que diz respeito aos serviços consulares que há muitos anos a nossa diáspora pede que sejam melhorados", refere o social-democrata. O deputado indica esperar também pela posição sobre diversos outros assuntos, como é o caso da luta para que "a companhia aérea de bandeira nacional, a nossa TAP tenha ligações directas da Madeira com as nossas comunidades espalhadas pelo mundo".

Carlos Fernandes explicou que temos muitas situações por resolver nas nossas comunidades, tanto na Europa como fora da Europa. "Esperemos que o Paulo Cafôfo, pelo bem das nossas comunidades, esteja desde já a estudar todas aquelas situações que não foram resolvidas pela anterior Secretaria de Estado das Comunidades", terminou.