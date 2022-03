Margarida Pocinho pede suspensão do mandato. A vereadora afecta ao CDS, com o pelouro da Educação na Câmara do Funchal, não participou nas últimas reuniões do executivo e meteu baixa médica. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 5.

A maior mancha gráfica vai para o desporto. Portugal sofre mas está na luta pelo Mundial. A selecção venceu a Turquia por 3-1 e agora vai discutir a vaga no Qatar frente à Macedónia do Norte, que surpreendeu a Itália. Cristiano Ronaldo não marcou, cabendo os golos a Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes. A crónica para ler nas páginas 20 e 21.

Quanto à mobilidade, a Região deu ‘luz verde’ a alterações no subsídio de viagem. Na página 7, saiba como apesar de todas as críticas públicas, a Madeira “acolheu” regime transitório aprovado por Lisboa, que mantém os residentes a pagar a totalidade das viagens aéreas.

Na política, Sérgio Gonçalves renova secretariado do PS. O novo líder aposta na experiência política e chama Célia Pessegueiro para a direcção. Conheça os outros nomes na página 3.

Por fim, destaque para a justiça e para a pena de cadeia para homem que violou enteada. Todos os pormenores na página 11.

