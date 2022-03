Cascata dos Anjos merece 'destaque' da Microsoft

A equipa da Microsoft escolheu a cascata dos Anjos, na Ponta do Sol, para figurar entre uma das imagens de fundo do Windows 10.

Já em 2019, a vila da Ponta do Sol - que acolhe milhares de nómadas digitais - foi um dos retratos escolhidos para este sistema operacional. Na sua página de Facebook, o município mostrou o quão orgulhoso ficou pelo facto da Ponta do Sol estar a aparecer em muitos computadores do planeta.

“Estar à frente do olhar de pessoas em todo o planeta enche-nos de orgulho. A nossa vila da Ponta do Sol é uma das imagens de fundo escolhidas para o Windows 10 e por estes dias tem aparecido em muitos computadores”, descrevia então o município.

A famosa e pitoresca queda de água na Estrada Regional 101 é ponto de passagem obrigatório para quem visita a Região.