Binóculos em destaque na Madeira Optics

A Madeira Optics tem loja física vai fazer um ano já no próximo mês de abril e desde sempre ofereceu uma ampla gama de vários modelos relacionados com equipamento ótico, nomeadamente binóculos, telescópios, microscópios, lupas, lunetas, entre outros.

Os diversos binóculos que temos em loja fazem parte dos equipamentos com mais procura, especialmente na época de verão. Considerando que os binóculos são projetados para trazer clareza e visibilidade às suas experiências ao ar livre e não só, uma das melhores maneiras de avaliar o desempenho ótico e a facilidade de uso de um par de binóculos é ir a uma loja e examinar os vários modelos antes de fazer uma escolha final.

No decorrer desta análise, temos de ter sempre em conta alguns aspetos importantes e na Madeira Optics podemos ajudá-lo a escolher os melhores binóculos para si.

Primeiro, devemos identificar os números que normalmente estão expostos nas caixas ou nos próprios binóculos, como por exemplo 12x50, 8x42, 7x50, etc. Estes números referem-se à ampliação e ao diâmetro da lente dos binóculos, ou seja, quanto mais ampliação tiver maior alcance irá conseguir obter. O mesmo acontece com o diâmetro da lente dos binóculos, pois quanto maior o diâmetro da lente, maior será o seu campo de visão.

Mas atenção: não pense que quanto maior for a ampliação, melhor será a imagem. E isto porque, em muitos casos, quanto maior é a ampliação, mais difícil será obter uma observação mais estável.

Quando seguramos por muito tempo os binóculos, é perfeitamente normal começarmos a tremer. Por isso e se quiser uns binóculos para fazer caminhadas, observar a natureza, observar animais, recomendamos uns que sejam de porte leve e que sejam mais práticos para fazer as observações desejadas e ter uma imagem mais estável, como por exemplo os 10x42 ou 10x50.

No caso de pretender observações de longa distância, poderá optar por uns 12x50 ou então também temos em stock uns 7-21x40 onde poderá moderar e escolher a ampliação desejada.

O importante é ter sempre em atenção a ampliação, pois quanto maior é a ampliação, maior será a instabilidade na observação e, para esses casos, recomendamos sempre o uso de um tripé (todos os binóculos por norma têm entrada para o adaptador para tripé).

Com isto, nada melhor do que verificar no nosso site todos os modelos disponíveis ou visitar a nossa loja na Rua das Pretas nº. 90 no Centro Comercial de São Pedro, junto à igreja.

