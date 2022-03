3.ª edição da Cimeira das Regiões de Saúde realiza-se na Madeira entre 29 e 30 de Março

Será entre os dias 29 e 30 de Março que a Madeira vai acolher a 3.ª edição da Cimeira das Regiões de Saúde, no Colégio dos Jesuítas. De acordo com nota à imprensa, este é um evento híbrido que reúne altos dirigentes da área da Saúde a nível regional, nacional e internacional, numa iniciativa do Governo Regional através da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil em colaboração direta com o Fórum Hospital do Futuro e o Digital Health Portugal.

"Esta 3ª edição da Cimeira das Regiões de Saúde reúne presencialmente na RAM decisores políticos em saúde dos quatro arquipélagos da Macaronésia, designadamente o Secretário de Estado de Saúde de Cabo Verde, um representante da Saúde da Região Autónoma dos Açores, convidados de Espanha, nomeadamente o Consejero Sanidad de Canarias, e representantes de organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Direção-Geral da Política Regional e Urbana (DG Regio9", explica a secretaria regional da Saúde.

Miguel Albuquerque vai presidir à cerimónia de abertura. Nigel Crisp, membro da Câmara dos Lordes e CEO do National Health Service do Reino Unido entre 2000 e 2006 e Steve MacFeelly, Diretor de Dados e Analítica na Organização Mundial de Saúde vão participar no evento.

Os grandes temas em destaque serão: 'Macaronésia, Europa das Regiões e a Saúde', 'Financiar a Saúde na Recuperação Económica', 'Vacinação e Testagem na Era Pós Pandémica' e 'Novos Modelos Assistenciais e a Saúde do Futuro'.

"Este encontro tem como objetivo a partilha de experiências entre Regiões de Saúde no sentido de fortalecer vínculos de colaboração interorganizacional em saúde, num momento em que o diálogo e a cooperação reforçada são fundamentais para gerar sinergias, sustentabilidade e ganhos em saúde", refere a mesma nota. O evento será transmitido a partir do Funchal, auditório do colégio dos Jesuítas, para todo o mundo, através do Canal YouTube Health Regions Summit e nas redes sociais do Fórum Hospital do Futuro.

A Cimeira das Regiões de Saúde já teve duas sessões anteriores, uma em formato online nos dias 29 e 30 de setembro de 2020 e a última foi em formato híbrido de 27 a 28 de abril de 2021. Todas as edições foram organizadas pelo Governo Regional da Madeira em colaboração pelo Fórum Hospital do Futuro, com a facilitação de Paulo Nunes Abreu, profissional certificado pela IAF - Associação Internacional de Facilitadores.