4.ª edição do Prémio Nacional de Turismo lançada na BTL

A 4.ª edição do Prémio Nacional de Turismo (PNT) foi lançada hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma iniciativa do BPI e do Expresso, que conta com o Alto Patrocínio do Ministério da Economia e da Transição Digital, o apoio institucional do Turismo de Portugal e com o apoio técnico da Deloitte enquanto Knowledge Partner.

De acordo com nota à comunicação social, esta iniciativa vai premiar empresas, projetos públicos e personalidades nas categorias Turismo Autêntico, Turismo Gastronómico, Turismo Inclusivo, Turismo Inovador e Turismo Sustentável. Tal como nas anteriores edições, o Prémio Carreira distingue igualmente um empresário ou personalidade pela sua carreira, ousadia e empreendedorismo demonstrado neste sector.

As candidaturas serão avaliadas Deloitte, por Comités Técnicos e por um Júri. As candidaturas deverão ser efetuadas exclusivamente online, no site do Prémio Nacional de Turismo. O processo de candidaturas abre a 1 de Abril e decorre até 31 de Maio de 2022.

O evento contou com a intervenção de Pedro Siza Vieira, Ministro Adjunto e da Economia, de Pedro Barreto, Administrador Executivo do BPI e de Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa.

Pedro Siza Vieira, Ministro Adjunto e da Economia, mostrou-se satisfeito com o facto de este prémio mobilizar cada vez mais operadores económicos e por merecer cada vez mais a atenção do público. Segundo o Ministro Pedro Siza Vieira, um prémio como este motiva os agentes e “ajuda também a divulgar a oferta turística que temos para um mercado que pode ser cada vez mais importante para o setor, que é o mercado interno. Depois de dois anos muito difíceis conseguimos proteger o essencial: a capacidade produtiva das nossas empresas e preservar o valor da marca Portugal e o seu posicionamento junto dos turistas que nos procuram. Temos todos os sinais para um ano positivo”, sublinhou Pedro Siza Vieira.

Pedro Barreto, Administrador Executivo do BPI, elogiou o “esforço e a resiliência do setor do turismo”, salientando que “os empresários têm mostrado uma grande atitude, face a um contexto que continua a apresentar vários riscos”. “Tenho uma expectativa muito grande em relação à quantidade e qualidade das candidaturas deste ano e acredito que vamos ter projetos muito inovadores e com uma forte componente de sustentabilidade”, sublinhou.

A sessão incluiu um debate, moderado por Ricardo Costa, Diretor Geral de Informação da Impresa, e contou com a presença do Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, o presidente e CEO da Porto Bay Hotels & Resorts António Trindade e a presidente da Accessible Portugal Ana Garcia, vencedora na categoria Turismo Inclusivo da edição anterior do prémio.

O Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, realçou a competitividade do Turismo português comparativamente com outros destinos dentro da Europa. “A nossa imagem está muito forte. Temos um terreno fértil para trazer um turista que gaste mais, que fique mais tempo e que perceba melhor a autenticidade do produto”, enfatizou. O nosso objetivo é atingir os resultados de 2019 em 2023”, destacou Luís Araújo.