Musical ‘Vaiana’ com "uma mensagem bastante oportuna"

O musical baseado no filme ‘Vaiana’, da Disney, protagonizado pela Escola de Dança do Funchal, transmite "uma mensagem bastante oportuna nesta fase em que vivemos, de que é sempre possível ultrapassar os problemas e, acima de tudo, de chegar a bom porto", disse o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que assistiu, esta tarde, ao espectáculo, que decorreu no Fórum Machico.

Eduardo Jesus afirmou ainda que este espectáculo teve um significado especial, pelo facto de estarmos a comemorar o Dia Mundial do Teatro.

“Qualquer performance em palco é sempre uma evocação a essa grandeza que tem a representação”. Eduardo Jesus

O governante sublinhou também o significado especial do musical, por acontecer depois de dois anos em que a pandemia impediu que este tipo de manifestações acontecesse.

Além disso, salientou o facto de "ter ficado patente a importância da educação através da cultura, da arte e, neste caso, da dança".

Todos estes participantes já usufruem de a facilidade do ensino ser partilhado com este tipo de expressão cultural, o que significa um avanço muito grande na nossa sociedade”. Eduardo Jesus

Na sua essência, o musical conta a história da jovem Vaiana, que parte numa missão para salvar o seu povo, com esta a navegar com Maui pelo oceano numa viagem de descobertas e emoções.

O espectáculo foi protagonizado por mais de 100 jovens e crianças.