Fórum Machico recebe hoje Concerto do Clássico ao Jazz

O auditório Fórum Machico recebe hoje, pelas 19h00, o Concerto do Clássico ao Jazz – Orquestra de Sopros do Conservatório.

O espectáculo, a cargo do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, em parceria com a CMM, tem como objectivo motivar e reflectir o trabalho dos alunos no decorrer do ano lectivo.

A entrada é livre.

Este evento faz parte da agenda cultural do Fórum Machico para o mês de Março.

Além deste, há ainda outros eventos que irão decorrer ao longo deste mês.

Consulte aqui:

Apresentação do PEPAC Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum da Região Autónoma da Madeira 2023-2027,

18 Março – 18h00

Sala de espetáculos - auditório Fórum Machico

Bilhetes: por convite

Descrição: Uma organização da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural/ PRODERAM 2020, que visa apresentar e elucidar os agricultores da Região Autónoma da Madeira. Evento que tem uma componente informativa.

Festival AMO-Teatro

A XI Amostra de Teatro da Madeira, contempla na sua programação a peça de teatro 'Quantas Contas!?' de Peter Cann pela Contigo Teatro

20 Março – 21h00

Sala de espetáculos - Auditório Fórum Machico

Bilhetes: 8 euros

Descrição: É organizado pela Casa do Povo da Camacha para maiores de 6 anos, que mistura o teatro com enigmas matemáticos, viajando pelas histórias de um teatro encerrado há muitos anos, que promete rir e emocionar.

Conferência 'Impacto da Pandemia na Saúde Mental'

21 Março – 9h00

Sala Multiusos 2

Bilhetes: entrada livre

Descrição: A conferência 'Impacto da Pandemia Covid-19 na Saúde Mental' irá promover o debate deste tema tendo em conta a educação das crianças, as vivências dos idosos e a intervenção comunitária durante a pandemia.

Uma organização do Gabinete de Apoio Social da Câmara Municipal de Machico.

VAIANA

24, 25, 26 e 27 de Março

Sala de espetáculos - auditório Fórum Machico

Sessões para o público geral - 26/03 às 16h00 e 19h00 | 27/03 às 15h00 e 18h00

Duração: 1h30

Bilhetes à venda na Escola de Dança do Funchal e no local, nos dias de espetáculo:

9,50 euros - Adulto

5 euros - Crianças (dos 3 aos 12 anos) e +65 anos

Reservas: Tel: 960 411 951 | Email: [email protected]

Sessões escolares - 24 e 25/03 - 10h00 e 15h00

Reservas na Escola de Dança do Funchal até 22 de Março

3 euros p/ aluno (1 acompanhante por cada 10 crianças)

Descrição: Espectáculo musical 'Vaiana', baseado no filme da Disney. Nas vozes e interpretação dos alunos da Escola de Dança do Funchal, Vaiana parte numa missão para salvar o seu povo. Vaiana e Maui navegam pelo oceano numa incrível viagem de descobertas e emoções.

Audição dos alunos do Conservatório – Polo de Machico

31 de Março - 19h00

Sala de espectáculos - auditório Fórum Machico

Bilhetes: entrada livre

Descrição: É uma actividade regular, que consiste num espetáculo de audições escolares, motivando e refletindo o trabalho dos alunos do Conservatório - Polo de Machico - com o apoio da Câmara Municipal de Machico no decorrer do ano lectivo.