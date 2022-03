Música de Câmara esta quarta-feira na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

"Música de Câmara na programação da temporada da Orquestra Clássica da Madeira, em exercício de reflexão, alegria e de gratidão num espaço a (re)descobrir; Capela da Fundação Princesa D. Amélia", anuncia uma nota enviada pelo director artístico da OCM, Norberto Gomes. O concerto irá decorrer pelas 21h00 de quarta-feira, 23 de Março.

"O Quarteto de Cordas Atlântico, constituído por 4 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, interpretam neste concerto obras de compositores de referência da história da composição musical", explica. "Na primeira parte, o Quarteto em Si b maior de Wolfgang Amadeus Mozart, e na segunda parte uma extraordinária seleção de peças miniaturas, verdadeiras pérolas da composição, em formato quarteto de cordas. Uma rica conjugação de obras num formato de câmara de especial sonoridade".

Referem ainda que "o compromisso musical através do trabalho da dinâmica, da articulação, e do sentir a pulsação rítmica, e a importância destas abordagens em conjugações musicais mais reduzidas, com uma exposição individualizada dos músicos em palco, são uma excelente base para o resultado do naipe em orquestra".

Assim, "neste espaço nobre, no centro do Funchal, num ambiente especial, ouça Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo, músicos jovens, dedicados e experientes, tocando com paixão, contribuindo para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira", incentiva, sendo que "no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala".

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira no horário das 09h00 às 18h00, e no dia no local a partir das 20h00.

A nota conclui que "com determinação definimos a nossa aposta contínua na atividade musical dos nossos músicos, pensando sempre no público que nos procura e nos quer ouvir, mesmo no momento incerto e difícil que vivemos".