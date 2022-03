31 investigadores vão reunir-se na Madeira

31 investigadores das áreas de Dinâmica de Conhecimento, Revisão de Crenças e Argumentação vão reunir-se na Madeira, no âmbito do 5th Madeira Workshop on Belief Revision, Argumentation, Ontologies, and Norms (BRAON 2022).

A iniciativa, que terá lugar entre os dias 27 e 31 de Março, das 09h às 18h, no Monte Mar Palace Hotel - Ponta Delgada, é organizada pelo Professor Eduardo Fermé, da Universidade da Madeira, e pelo Professor Guillermo Simari, da Universidad Nacional del Sur, Argentina, numa parceria iniciada em 2011 e que já conta com quatro edições anteriores, todas realizadas na ilha da Madeira. O evento conta com o auspicio da Associação de Promoção da Madeira.

Durante cinco dias, estes especialistas, oriundos de Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Dinamarca, França, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Portugal, vão apresentar e discutir as linhas e os trabalhos de investigação mais recentes, nas áreas de Dinâmica de Conhecimento, Revisão de Crenças e Argumentação e a sua relação com Ontologias e Sistemas Normativos.