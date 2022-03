Orquestra de Jazz apresenta os ‘Loucos Anos 20’ no ‘Baltazar Dias’

No próximo sábado, dia 2 de Abril, pelas 19 horas, o 'foyer' do Teatro Municipal Baltazar Dias recebe os alunos do curso profissional instrumentista de jazz da Orquestra de Jazz do Conservatório – Escola das Artes da Madeira que irão apresentar ‘Os Loucos Anos 20’.

Esta apresentação musical, que visa dar a conhecer o reportório de jazz da década de 20, é dirigido a um público com idade superior aos 4 anos. A entrada é gratuita.

Com direcção artística de Alexandre Andrade, o concerto será protagonizado por 34 músicos.

Na voz terá Simon Lima, Matilde Agrela, Ana Ferreira, Oriana Neto, Énia Caires, Tiago Silva e Laura Silva; no saxofone será Vítor Fernandes, Francisco Aguilar, Roberto Rodrigues, Tomás Noronha, Luís Freitas e Rui Quaresma; no trompete Inês Gouveia e Pedro Mendes; no trombone Lucas Silva e Cristiano; na tuba João Alho; na guitarra Beatriz Pacheco, Luís Cojocaru, Luís Barros, Leonor Pina e Vítor Macedo; no contrabaixo/baixo elétrico Daniel Correia, Emanuel Inácio, André Ferreira, Pedro Sá e João Olim; no piano Beatriz Abreu, Sónia Santos e Vasco Gil; e, por fim, na bateria Rafael Gurgel, Afonso Teles e Alexandre Rodrigues.

A Orquestra de Jazz do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode (OJC) tem sido, desde a abertura do curso de jazz, em 2020, e mais recentemente, em 2018, com a abertura do Curso Profissional de Jazz, "o centro de aprendizagem da linguagem e do funcionamento interno de uma 'big band' de jazz", destaca a organização, reforçando o papel "essencial" da OJC no ensino desta linguagem aos jovens músicos e na divulgação do jazz neste formato junto da comunidade.

O espectáculo resulta de uma parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF) que pretende assim "dar a conhecer os variados géneros musicais junto da população" e "criar novos públicos", incentivando "o ensino musical junto dos mais novos".